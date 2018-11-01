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В Україні зросла заборгованість
населення з оплати...

В Україні зросла заборгованість населення з оплати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 20:49

В Україні зросла заборгованість населення з оплати...

Пропонуємо до обговорення:
Заборгованість склала 38,2 млрд грн.

Дивися повний текст В Україні зросла заборгованість населення з оплати комунальних послуг.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 20:49

с началом нового отопительного сезона долги начнут расти ещё быстрее...
Cler
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