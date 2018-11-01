Заборгованість склала 38,2 млрд грн.
Дивися повний текст В Україні зросла заборгованість населення з оплати комунальних послуг.
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Додано: Суб 03 лис, 2018 20:49
В Україні зросла заборгованість населення з оплати...
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Дивися повний текст В Україні зросла заборгованість населення з оплати комунальних послуг.
Додано: Суб 03 лис, 2018 20:49
с началом нового отопительного сезона долги начнут расти ещё быстрее...
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