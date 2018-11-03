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Румунія хоче стати найбільшим виробником газу в Європі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 04 лис, 2018 00:32
Пропонуємо до обговорення:
За словами Антона, Румунії необхідно стати регіональним газовим хабом поряд з Угорщиною, Болгарією і Туреччиною.
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Додано: Нед 04 лис, 2018 00:32
Скоро хаб на хабе будет сидеть и хабом погонять...
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Джон
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