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Румунія хоче стати найбільшим
виробником газу в Європі

Румунія хоче стати найбільшим виробником газу в Європі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 00:32

Румунія хоче стати найбільшим виробником газу в Європі

Пропонуємо до обговорення:
За словами Антона, Румунії необхідно стати регіональним газовим хабом поряд з Угорщиною, Болгарією і Туреччиною.

Дивися повний текст Румунія хоче стати найбільшим виробником газу в Європі.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 00:32

Скоро хаб на хабе будет сидеть и хабом погонять...
Джон
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 08:16

А які у них там поклади газу?
0mage0
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 09:14

  0mage0 написав:А які у них там поклади газу?


відгризли у нас шматок шельфу...тепер мають значні поклади газу
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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