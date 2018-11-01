За словами Антона, Румунії необхідно стати регіональним газовим хабом поряд з Угорщиною, Болгарією і Туреччиною.
Дивися повний текст Румунія хоче стати найбільшим виробником газу в Європі.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 04 лис, 2018 00:32
Румунія хоче стати найбільшим виробником газу в Європі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Румунія хоче стати найбільшим виробником газу в Європі.
Додано: Нед 04 лис, 2018 09:14
відгризли у нас шматок шельфу...тепер мають значні поклади газу
Слава Україні! /читаю усіх/
|