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Нафтогаз готується до випуску євробондів на $1 млрд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 04 лис, 2018 00:51
Пропонуємо до обговорення:
Організаторами угоди призначені Citi і Deutsche Bank.
Дивися повний текст Нафтогаз готується до випуску євробондів на $1 млрд
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Додано: Нед 04 лис, 2018 00:51
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