Організаторами угоди призначені Citi і Deutsche Bank.
Дивися повний текст Нафтогаз готується до випуску євробондів на $1 млрд.
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Додано: Нед 04 лис, 2018 00:51
Нафтогаз готується до випуску євробондів на $1 млрд
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Дивися повний текст Нафтогаз готується до випуску євробондів на $1 млрд.
Додано: Нед 04 лис, 2018 10:20
И так уже деньги некуда девать, а они ещё занимают
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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