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Нафтогаз готується до випуску
євробондів на $1 млрд

Нафтогаз готується до випуску євробондів на $1 млрд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 00:51

Нафтогаз готується до випуску євробондів на $1 млрд

Пропонуємо до обговорення:
Організаторами угоди призначені Citi і Deutsche Bank.

Дивися повний текст Нафтогаз готується до випуску євробондів на $1 млрд.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 00:51

Ворьё.
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 10:20

И так уже деньги некуда девать, а они ещё занимают
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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