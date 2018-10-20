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Хакери опублікували дані про
257 тис. користувачів Facebook

Хакери опублікували дані про 257 тис. користувачів Facebook
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 02:18

Хакери опублікували дані про 257 тис. користувачів Facebook

Пропонуємо до обговорення:
Розслідування Facebook показало, що зловмисники використовували шкідливі розширення для браузерів.

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R2
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 02:18

2.23 billion*0.1 = 223 mln usd. За 223 млн, особенно в криптовалюте, любой админ продаст и базу и все доступы и сам пропишет бекдоры
hodkonem36
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