Розслідування Facebook показало, що зловмисники використовували шкідливі розширення для браузерів.
Дивися повний текст Хакери опублікували дані про 257 тис. користувачів Facebook.
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Додано: Нед 04 лис, 2018 02:18
Хакери опублікували дані про 257 тис. користувачів Facebook
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Хакери опублікували дані про 257 тис. користувачів Facebook.
Додано: Нед 04 лис, 2018 02:18
2.23 billion*0.1 = 223 mln usd. За 223 млн, особенно в криптовалюте, любой админ продаст и базу и все доступы и сам пропишет бекдоры
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