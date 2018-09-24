Про це повідомляє Bloomberg.
Дивися повний текст Маск відмовляється приймати інвестиції від Саудівської Аравії.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 04 лис, 2018 02:23
Маск відмовляється приймати інвестиції від Саудівської...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Маск відмовляється приймати інвестиції від Саудівської Аравії.
Додано: Нед 04 лис, 2018 02:24
Инженеры Маска не могут создать печатный станок, который сможет печатать баксы не хуже ФРСовского? Или проблемы с легализацией и финансовыми схемами?
|