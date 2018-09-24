RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Маск відмовляється приймати
інвестиції від Саудівської...

Маск відмовляється приймати інвестиції від Саудівської...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 02:23

Маск відмовляється приймати інвестиції від Саудівської...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Bloomberg.

Дивися повний текст Маск відмовляється приймати інвестиції від Саудівської Аравії.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85405
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 02:24

Инженеры Маска не могут создать печатный станок, который сможет печатать баксы не хуже ФРСовского? Или проблемы с легализацией и финансовыми схемами?
hodkonem36
Аватар користувача
 
Повідомлень: 412
З нами з: 11.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
"Нафтогаз" планує залучати інвестиції в сферу...
R2 » Суб 13 жов, 2018 18:29
2 126
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 жов, 2018 19:34
Radon
Маск пообіцяв міста-мільйонники на Марсі 1, 2, 3, 4
R2 » П'ят 28 вер, 2018 05:48
39 1692
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 жов, 2018 08:32
PSPoldman
Уряд хоче збільшити інвестиції у вугільну галузь
R2 » Пон 24 вер, 2018 08:29
4 169
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 вер, 2018 17:20
Kudrjavuy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.