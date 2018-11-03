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До 2030 року виробництво
електроенергії на світових ГЕС...

До 2030 року виробництво електроенергії на світових ГЕС...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 02:43

До 2030 року виробництво електроенергії на світових ГЕС...

Пропонуємо до обговорення:
В той час як сонячна та вітрова енергетика постійно на слуху, побутує думка, що гідроенергетика в світі занепадає.

Дивися повний текст До 2030 року виробництво електроенергії на світових ГЕС збільшиться на 50%.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 02:43

А альтернативные аккумулирующие решения вроде супермаховиков никто не планирует разрабатывать и внедрять? А вообще, по уму, энергию желательно хранить в том же виде в которой она используется.
hodkonem36
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