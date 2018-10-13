RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Yahoo виплатить 50 млн
доларів постраждалим від...

Yahoo виплатить 50 млн доларів постраждалим від...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 07:00

Yahoo виплатить 50 млн доларів постраждалим від...

Пропонуємо до обговорення:
Американська компанія Yahoo погодилася виплатити 50 млн доларів для 200 млн користувачів, які постраждали при хакерській атаці на поштовий сервіс фірми.

Дивися повний текст Yahoo виплатить 50 млн доларів постраждалим від хакерської атаки.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85406
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 07:01

Много желающих получить свои 0,25 бакса выслали реквизиты счета или номер карты?
hodkonem36
Аватар користувача
 
Повідомлень: 414
З нами з: 11.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Аслунд: Україна може отримати 8 мільярдів доларів 1, 2, 3
R2 » Вів 23 жов, 2018 12:03
24 1711
Переглянути останнє повідомлення
Сер 31 жов, 2018 15:45
ЛАД
Торгівельний дефіцит України збільшився до 5 млрд доларів
R2 » Сер 17 жов, 2018 08:14
2 195
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 жов, 2018 10:20
27661
Вперше за п'ять років 100 доларів за барель нафти стали... 1, 2
R2 » Суб 13 жов, 2018 19:32
13 879
Переглянути останнє повідомлення
Нед 14 жов, 2018 18:37
p_a_l

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (63353)
04.11.2018 08:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.