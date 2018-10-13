Американська компанія Yahoo погодилася виплатити 50 млн доларів для 200 млн користувачів, які постраждали при хакерській атаці на поштовий сервіс фірми.
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Додано: Нед 04 лис, 2018 07:00
Yahoo виплатить 50 млн доларів постраждалим від...
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Дивися повний текст Yahoo виплатить 50 млн доларів постраждалим від хакерської атаки.
Додано: Нед 04 лис, 2018 07:01
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