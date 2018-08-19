Хіаомі представила розумний обігрівач повітря
Дивися повний текст Хіаомі представила розумний обігрівач повітря.
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Додано: Нед 04 лис, 2018 09:31
Хіаомі представила розумний обігрівач повітря
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Хіаомі представила розумний обігрівач повітря.
Додано: Нед 04 лис, 2018 09:31
Берется комнатный термостат + обычный обогреватель. Греть будет так-же.
И в десять раз дешевле.
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