Хіаомі представила розумний обігрівач повітря
Дивися повний текст Хіаомі представила розумний обігрівач повітря.
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Додано: Нед 04 лис, 2018 09:31
Хіаомі представила розумний обігрівач повітря
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Хіаомі представила розумний обігрівач повітря.
Додано: Нед 04 лис, 2018 09:31
Берется комнатный термостат + обычный обогреватель. Греть будет так-же.
И в десять раз дешевле.
Додано: Нед 04 лис, 2018 10:52
Тю. А шуму столько, как будто изобрели одноваттный обогреватель, способный обогреть трёхкомнатную квартиру.
Додано: Нед 04 лис, 2018 11:46
Да, но не в 10 раз. И кто сейчас так колхозить будет?
Цена(дома) новинки от Сяоми такая же как у нас на аналоги, но в плюсе интеграция с умным домом от Сяоми и Гугла. А кто к этому привык - выбор сделает однозначный.
Додано: Нед 04 лис, 2018 14:55
Re: Хіаомі представила розумний обігрівач повітря
Для эффективности, берется мелкий вентилятор и направляется в сторону батарей. Тепла с радиаторов гораздо больше можно снять.
Додано: Нед 04 лис, 2018 15:57
а в чём новизна? приборы отопления/охлаждения с вентилятором массово выпускаютя уж лет 30 как...
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