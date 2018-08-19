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Хіаомі представила
розумний обігрівач повітря

Хіаомі представила розумний обігрівач повітря
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 09:31

Хіаомі представила розумний обігрівач повітря

Пропонуємо до обговорення:
Хіаомі представила розумний обігрівач повітря

Дивися повний текст Хіаомі представила розумний обігрівач повітря.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 09:31

Берется комнатный термостат + обычный обогреватель. Греть будет так-же.
И в десять раз дешевле.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 10:52

Тю. А шуму столько, как будто изобрели одноваттный обогреватель, способный обогреть трёхкомнатную квартиру.
warlamp
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 11:46

  zloy_ukr написав:Берется комнатный термостат + обычный обогреватель. Греть будет так-же.
И в десять раз дешевле.
Да, но не в 10 раз. И кто сейчас так колхозить будет?
Цена(дома) новинки от Сяоми такая же как у нас на аналоги, но в плюсе интеграция с умным домом от Сяоми и Гугла. А кто к этому привык - выбор сделает однозначный.
vladvlas
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 13:04

картинка явно не соответствует статье... :)
Cler
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 14:55

Re: Хіаомі представила розумний обігрівач повітря

Для эффективности, берется мелкий вентилятор и направляется в сторону батарей. Тепла с радиаторов гораздо больше можно снять.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 15:57

  p_a_l написав:Для эффективности, берется мелкий вентилятор и направляется в сторону батарей. Тепла с радиаторов гораздо больше можно снять.

а в чём новизна? приборы отопления/охлаждения с вентилятором массово выпускаютя уж лет 30 как...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
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