Хіаомі представила розумний обігрівач повітря

vladvlas написав:Спорно. Очень спорно, например, в старой хрущевке или панельке.
Увеличивая теплосъем тепла с батарей потоком воздуха, вы увеличите теплоотдачу стенами и окнами. Они же холодные.
Но если стены из пенопласта - норм.
А зачем на окна дуть? Там несколько кулеров от компа с головой хватит.
Когда работал на фирме и батареи под окнами были еле еле теплыми, то брали масляный радиатор и направляли на него вентилятор-обогреватель. Но на вентиляторе обогрев отключали, потому что маслянка может вырубить из-за перегрева. Площадь в 150 квадратов очень быстро обогревалась. Сам масляный радиатор фиг бы с такой площадью справился. Это было что то на подобии пушки.
Кстати по поводу вентиляторов на охлаждающую панель бытовых холодильников. Или специальных кожухов для увеличения конвекции. Никто не делает. А зачем? На компрессорах же можно денег заработать при сервисе.