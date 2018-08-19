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Хіаомі представила
розумний обігрівач повітря

Хіаомі представила розумний обігрівач повітря
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  #<12
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 09:59

  vladvlas написав:
  p_a_l написав:Для эффективности, берется мелкий вентилятор и направляется в сторону батарей. Тепла с радиаторов гораздо больше можно снять.
Спорно. Очень спорно, например, в старой хрущевке или панельке.
Увеличивая теплосъем тепла с батарей потоком воздуха, вы увеличите теплоотдачу стенами и окнами. Они же холодные.
Но если стены из пенопласта - норм.

А зачем на окна дуть? Там несколько кулеров от компа с головой хватит.
Когда работал на фирме и батареи под окнами были еле еле теплыми, то брали масляный радиатор и направляли на него вентилятор-обогреватель. Но на вентиляторе обогрев отключали, потому что маслянка может вырубить из-за перегрева. Площадь в 150 квадратов очень быстро обогревалась. Сам масляный радиатор фиг бы с такой площадью справился. Это было что то на подобии пушки.

Кстати по поводу вентиляторов на охлаждающую панель бытовых холодильников. Или специальных кожухов для увеличения конвекции. Никто не делает. А зачем? На компрессорах же можно денег заработать при сервисе.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 10:37

  arheops написав:vladvlas Ну так стены вам все равно же греть.
На самом деле метод рабочий. 12в вентилятор 140ка поставленный на батарею увеличивает температуру в комнате с 16 до 26. Батарея - стальной регистр(с ребрами). Приходится даже выключать по термостату.


Интересно, а без вентилятора какая температура в комнате и какая температура батареи?
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 14:51

  arheops написав:vladvlas Ну так стены вам все равно же греть.
На самом деле метод рабочий. 12в вентилятор 140ка поставленный на батарею увеличивает температуру в комнате с 16 до 26. Батарея - стальной регистр(с ребрами). Приходится даже выключать по термостату.

при какой наружной температуре, при какой установленной мощности батареи, при каких теплопотерях помещения? вы пытаетесь какой-то частный случай выдать за общее правило...
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 19:42

Re: Хіаомі представила розумний обігрівач повітря

  arheops написав:Ну так стены вам все равно же греть.
Стены греть нерационально и не правильно. Поэтому трубы отопления, проходящие сквозь стены, принято изолировать.
  arheops написав:На самом деле метод рабочий. 12в вентилятор 140ка поставленный на батарею увеличивает температуру в комнате с 16 до 26.
Верю. Изначально мощности батареи достаточно, чтобы компенсировать теплопотери и нагреть воздух. Но из-за слабой конвекции (кожух и тд), она не может сама это сделать. Вентилятор помогает.

А если комната холодная, а батарея слегка теплая, то лучше не вентилятор включать, а подсесть ближе к батарее. Больше толку будет.
vladvlas
 
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