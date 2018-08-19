Хіаомі представила розумний обігрівач повітря

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p_a_l написав:Для эффективности, берется мелкий вентилятор и направляется в сторону батарей. Тепла с радиаторов гораздо больше можно снять.
Спорно. Очень спорно, например, в старой хрущевке или панельке. Увеличивая теплосъем тепла с батарей потоком воздуха, вы увеличите теплоотдачу стенами и окнами. Они же холодные. Но если стены из пенопласта - норм.
А зачем на окна дуть? Там несколько кулеров от компа с головой хватит. Когда работал на фирме и батареи под окнами были еле еле теплыми, то брали масляный радиатор и направляли на него вентилятор-обогреватель. Но на вентиляторе обогрев отключали, потому что маслянка может вырубить из-за перегрева. Площадь в 150 квадратов очень быстро обогревалась. Сам масляный радиатор фиг бы с такой площадью справился. Это было что то на подобии пушки.
Кстати по поводу вентиляторов на охлаждающую панель бытовых холодильников. Или специальных кожухов для увеличения конвекции. Никто не делает. А зачем? На компрессорах же можно денег заработать при сервисе.
arheops написав:vladvlas Ну так стены вам все равно же греть. На самом деле метод рабочий. 12в вентилятор 140ка поставленный на батарею увеличивает температуру в комнате с 16 до 26. Батарея - стальной регистр(с ребрами). Приходится даже выключать по термостату.
Интересно, а без вентилятора какая температура в комнате и какая температура батареи?
arheops написав:vladvlas Ну так стены вам все равно же греть. На самом деле метод рабочий. 12в вентилятор 140ка поставленный на батарею увеличивает температуру в комнате с 16 до 26. Батарея - стальной регистр(с ребрами). Приходится даже выключать по термостату.
при какой наружной температуре, при какой установленной мощности батареи, при каких теплопотерях помещения? вы пытаетесь какой-то частный случай выдать за общее правило...
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