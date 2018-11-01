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Україна накопичила найбільші
за останні 4 роки запаси газу

Україна накопичила найбільші за останні 4 роки запаси газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 13:02

Україна накопичила найбільші за останні 4 роки запаси газу

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили у прес-службі Нафтогазу.

Дивися повний текст Україна накопичила найбільші за останні 4 роки запаси газу.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 13:03

"рекордные" показати сегодня когда-то были вполне рядовыми...
Cler
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 13:21

Cler, за ці "рядові показники" економіка України розплачувалася газовим рабством перед Росією. А зараз Україна російського газу не купує взагалі, а той, що купує, використовується раціонально.
Sharpe
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 13:25

Люксембуржским и Монакским постачальныкам нужно делать выручку, пока другая банда не пришла
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 14:50

  Sharpe написав:Cler, за ці "рядові показники" економіка України розплачувалася газовим рабством перед Росією. А зараз Україна російського газу не купує взагалі, а той, що купує, використовується раціонально.

Интересно. А как лучше? Быть сытым, одетым, обутым рабом, или голым и голодным, но независимым(непонятно от кого)?
Вы для себя ответьте. Ведь как то гидотно покупать заперебриковый (когда то наш) уголь и выдавать его за американо-африканский. Непонятно куда независимость девается при таких закупках.
p_a_l
 
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