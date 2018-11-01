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Україна накопичила найбільші за останні 4 роки запаси газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 04 лис, 2018 13:02
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили у прес-службі Нафтогазу.
Дивися повний текст Україна накопичила найбільші за останні 4 роки запаси газу
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R2
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Додано: Нед 04 лис, 2018 13:03
"рекордные" показати сегодня когда-то были вполне рядовыми...
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Cler
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Додано: Нед 04 лис, 2018 13:21
Cler, за ці "рядові показники" економіка України розплачувалася газовим рабством перед Росією. А зараз Україна російського газу не купує взагалі, а той, що купує, використовується раціонально.
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Sharpe
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Додано: Нед 04 лис, 2018 13:25
Люксембуржским и Монакским постачальныкам нужно делать выручку, пока другая банда не пришла
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: Нед 04 лис, 2018 14:50
Sharpe написав:
Cler, за ці "рядові показники" економіка України розплачувалася газовим рабством перед Росією. А зараз Україна російського газу не купує взагалі, а той, що купує, використовується раціонально.
Интересно. А как лучше? Быть сытым, одетым, обутым рабом, или голым и голодным, но независимым(непонятно от кого)?
Вы для себя ответьте. Ведь как то гидотно покупать заперебриковый (когда то наш) уголь и выдавать его за американо-африканский. Непонятно куда независимость девается при таких закупках.
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p_a_l
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Додано: Нед 04 лис, 2018 15:02
p_a_l написав: Sharpe написав:
Cler, за ці "рядові показники" економіка України розплачувалася газовим рабством перед Росією. А зараз Україна російського газу не купує взагалі, а той, що купує, використовується раціонально.
Интересно. А как лучше? Быть сытым, одетым, обутым рабом, или голым и голодным, но независимым(непонятно от кого)?
Вы для себя ответьте. Ведь как то гидотно покупать заперебриковый (когда то наш) уголь и выдавать его за американо-африканский. Непонятно куда независимость девается при таких закупках.
За сытое и одетое прошлое Украина потратила 40 ярдов долларов в 2010-2013 годах, сейчас перешли на жизнь по карману и к возврату долгов.
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Vint
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Додано: Нед 04 лис, 2018 15:06
Vint написав: p_a_l написав: Sharpe написав:
Cler, за ці "рядові показники" економіка України розплачувалася газовим рабством перед Росією. А зараз Україна російського газу не купує взагалі, а той, що купує, використовується раціонально.
Интересно. А как лучше? Быть сытым, одетым, обутым рабом, или голым и голодным, но независимым(непонятно от кого)?
Вы для себя ответьте. Ведь как то гидотно покупать заперебриковый (когда то наш) уголь и выдавать его за американо-африканский. Непонятно куда независимость девается при таких закупках.
За сытое и одетое прошлое Украина потратила 40 ярдов долларов в 2010-2013 годах, сейчас перешли на жизнь по карману и к возврату долгов.
Это несомненно так. Вот эта новость подтверждает ваши слова. https://news.finance.ua/ru/news/-/437868/naftogaz-gotovitsya-k-vypusku-evrobondov-na-1-mlrd
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
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RomanTik
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