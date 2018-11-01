Про це повідомили у прес-службі Нафтогазу.
Дивися повний текст Україна накопичила найбільші за останні 4 роки запаси газу.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 04 лис, 2018 13:02
Україна накопичила найбільші за останні 4 роки запаси газу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна накопичила найбільші за останні 4 роки запаси газу.
Додано: Нед 04 лис, 2018 13:21
Cler, за ці "рядові показники" економіка України розплачувалася газовим рабством перед Росією. А зараз Україна російського газу не купує взагалі, а той, що купує, використовується раціонально.
Додано: Нед 04 лис, 2018 13:25
Люксембуржским и Монакским постачальныкам нужно делать выручку, пока другая банда не пришла
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Нед 04 лис, 2018 14:50
Интересно. А как лучше? Быть сытым, одетым, обутым рабом, или голым и голодным, но независимым(непонятно от кого)?
Вы для себя ответьте. Ведь как то гидотно покупать заперебриковый (когда то наш) уголь и выдавать его за американо-африканский. Непонятно куда независимость девается при таких закупках.
Додано: Нед 04 лис, 2018 15:02
За сытое и одетое прошлое Украина потратила 40 ярдов долларов в 2010-2013 годах, сейчас перешли на жизнь по карману и к возврату долгов.
Додано: Нед 04 лис, 2018 15:06
Это несомненно так. Вот эта новость подтверждает ваши слова. https://news.finance.ua/ru/news/-/437868/naftogaz-gotovitsya-k-vypusku-evrobondov-na-1-mlrd
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 14 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|