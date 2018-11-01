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Україна накопичила найбільші за останні 4 роки запаси газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 04 лис, 2018 18:32
Ukrainian написав:
А серйозно
Купує той самий російський газ в тому самому місці але по документації оформлений як транзитний європейський от за ці папери та горду заяву російсько газу Україна не купує і доплачує п’ятдесят долярів за кожну тисячу кубів
Не зовсім так: словацький/польський/угорський газ він не тільки російський, а розбавлений норвезьким чи ще якимось газом, та і переплата не 50, а 15-20 дол. за 1000 кубів. Наскільки я розумію, не могли ніяк домовитись з Газпромом (особливо під час арбітражу) про умови постачання та ціну. "Не купувати у окупанта" це більше для піару було/є.
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Додано: Нед 04 лис, 2018 18:45
Ukrainian, не брешіть. Україна купує європейський газ у європейських продавців, який потрапляє до України через три прикордонні інтерконектори. Ніякого "російського газу" Україна не купує.
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Додано: Нед 04 лис, 2018 18:48
p_a_l, на ваш ватний коментар відповідь дуже проста. Україна роками і десятиліттями жила під загрозою щорічного перекриття газу, і щороку вислуховувала від Росії звинувачення "х*хли тирят газ". З осені 2015 року Україна не купує газ в Росії, і - о диво - нема ні проблем з перекриттям газу, ні звинувачень в тому, що за газ не заплачено, ні дефіциту газу. А як тільки в березні 2018 на виконання рішення Стокгольмського арбітражу Україна спробувала знову купити газ в Росії, так тут же отримала зрив угоди за 15 хвилин до того, як мав надійти газ.
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Додано: Нед 04 лис, 2018 18:49
Sharpe написав:
Ukrainian, не брешіть. Україна купує європейський газ у європейських продавців, який потрапляє до України через три прикордонні інтерконектори. Ніякого "російського газу" Україна не купує.
Це ви по запаху газу визначили?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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