RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна накопичила найбільші
за останні 4 роки запаси газу

Україна накопичила найбільші за останні 4 роки запаси газу
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 18:32

  Ukrainian написав:А серйозно
Купує той самий російський газ в тому самому місці але по документації оформлений як транзитний європейський от за ці папери та горду заяву російсько газу Україна не купує і доплачує п’ятдесят долярів за кожну тисячу кубів

Не зовсім так: словацький/польський/угорський газ він не тільки російський, а розбавлений норвезьким чи ще якимось газом, та і переплата не 50, а 15-20 дол. за 1000 кубів. Наскільки я розумію, не могли ніяк домовитись з Газпромом (особливо під час арбітражу) про умови постачання та ціну. "Не купувати у окупанта" це більше для піару було/є.
lite
 
Повідомлень: 744
З нами з: 09.05.13
Подякував: 291 раз.
Подякували: 136 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 18:45

Ukrainian, не брешіть. Україна купує європейський газ у європейських продавців, який потрапляє до України через три прикордонні інтерконектори. Ніякого "російського газу" Україна не купує.
Sharpe
 
Повідомлень: 229
З нами з: 10.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 105 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 18:48

p_a_l, на ваш ватний коментар відповідь дуже проста. Україна роками і десятиліттями жила під загрозою щорічного перекриття газу, і щороку вислуховувала від Росії звинувачення "х*хли тирят газ". З осені 2015 року Україна не купує газ в Росії, і - о диво - нема ні проблем з перекриттям газу, ні звинувачень в тому, що за газ не заплачено, ні дефіциту газу. А як тільки в березні 2018 на виконання рішення Стокгольмського арбітражу Україна спробувала знову купити газ в Росії, так тут же отримала зрив угоди за 15 хвилин до того, як мав надійти газ.
Sharpe
 
Повідомлень: 229
З нами з: 10.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 105 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 18:49

  Sharpe написав:Ukrainian, не брешіть. Україна купує європейський газ у європейських продавців, який потрапляє до України через три прикордонні інтерконектори. Ніякого "російського газу" Україна не купує.

Це ви по запаху газу визначили?
:lol:
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7233
З нами з: 18.06.08
Подякував: 9 раз.
Подякували: 522 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 21:29

  Sharpe написав:Ukrainian, не брешіть. Україна купує європейський газ у європейських продавців, який потрапляє до України через три прикордонні інтерконектори. Ніякого "російського газу" Україна не купує.


Газ на Украину приходит не из Австрии или Словакии, а с газораспределительной станции "Вельке-Капушаны" на словацко-украинской границе, через которую идет транзит российского газа в Европу.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6653
З нами з: 03.11.08
Подякував: 363 раз.
Подякували: 906 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 05:50

  ruvex написав:
  Sharpe написав:Ukrainian, не брешіть. Україна купує європейський газ у європейських продавців, який потрапляє до України через три прикордонні інтерконектори. Ніякого "російського газу" Україна не купує.


Газ на Украину приходит не из Австрии или Словакии, а с газораспределительной станции "Вельке-Капушаны" на словацко-украинской границе, через которую идет транзит российского газа в Европу.


И куда он потом дальше идет, по какому трубопроводу, если основные пром.потребители (химка, металлургия и т.п.) находятся примерно в районах приднепровья? Когда построили реверсивный газопровод? А?

Смешные люди, упорно доказывают что через одну и ту же трубу можно качать газ в обе стороны :mrgreen:
Всем известно, что через интерконнекторы гонят газ через границу, а потом подают обратно. И плечо там явно не 2 тыс. км, а может 20. В ЕС такое легально и практикуется, компании спокойно могут обмениваться, к примеру, излишками в Польше, с другой компанией, имеющей излишек например в Испании. Дабы банально сэкономить на транспорте 8)
Здесь история такая же, зимой газ из хранилищ отдают в ЕС, а забирают взамен транзитный из трубы, по ходу ее расположения 8) Так было всегда и ничего пока не поменялось и теперь. Именно потому, после того как снизили давление в трубе из рф и "прикрутил" петя в марте, потому как подымать из хранилищ технически не возможно было для ЕС нужный объем, а отбор газа по ходу движения превышал лимит и необходимую недостающую часть тупо было неоткуда взять.
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5590
З нами з: 10.04.09
Подякував: 2765 раз.
Подякували: 1549 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 12:50

Re: Україна накопичила найбільші за останні 4 роки запаси га

  Cler написав:покупает, но на 50 долларов дороже чен на прямую
На какую еще "на прямую"?
forumreader
 
Повідомлень: 1483
З нами з: 09.09.09
Подякував: 252 раз.
Подякували: 370 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна почала вводити план "Б" щодо "Північного потоку - 2"
R2 » Пон 05 лис, 2018 12:06
2 65
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 лис, 2018 12:49
Дикий не Дикий
Рейтинг свободи інтернету: Україна на 33-й позиції 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Чет 01 лис, 2018 13:12
42 1601
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 лис, 2018 09:59
sal
Румунія хоче стати найбільшим виробником газу в Європі
R2 » Нед 04 лис, 2018 00:32
3 139
Переглянути останнє повідомлення
Нед 04 лис, 2018 09:14
Pupsik

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.