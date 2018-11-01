|
|
|
Україна накопичила найбільші за останні 4 роки запаси газу
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 04 лис, 2018 18:32
Ukrainian написав:
А серйозно
Купує той самий російський газ в тому самому місці але по документації оформлений як транзитний європейський от за ці папери та горду заяву російсько газу Україна не купує і доплачує п’ятдесят долярів за кожну тисячу кубів
Не зовсім так: словацький/польський/угорський газ він не тільки російський, а розбавлений норвезьким чи ще якимось газом, та і переплата не 50, а 15-20 дол. за 1000 кубів. Наскільки я розумію, не могли ніяк домовитись з Газпромом (особливо під час арбітражу) про умови постачання та ціну. "Не купувати у окупанта" це більше для піару було/є.
-
lite
-
-
- Повідомлень: 744
- З нами з: 09.05.13
- Подякував: 291 раз.
- Подякували: 136 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 04 лис, 2018 18:45
Ukrainian, не брешіть. Україна купує європейський газ у європейських продавців, який потрапляє до України через три прикордонні інтерконектори. Ніякого "російського газу" Україна не купує.
-
Sharpe
-
-
- Повідомлень: 229
- З нами з: 10.03.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 105 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 04 лис, 2018 18:48
p_a_l, на ваш ватний коментар відповідь дуже проста. Україна роками і десятиліттями жила під загрозою щорічного перекриття газу, і щороку вислуховувала від Росії звинувачення "х*хли тирят газ". З осені 2015 року Україна не купує газ в Росії, і - о диво - нема ні проблем з перекриттям газу, ні звинувачень в тому, що за газ не заплачено, ні дефіциту газу. А як тільки в березні 2018 на виконання рішення Стокгольмського арбітражу Україна спробувала знову купити газ в Росії, так тут же отримала зрив угоди за 15 хвилин до того, як мав надійти газ.
-
Sharpe
-
-
- Повідомлень: 229
- З нами з: 10.03.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 105 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 04 лис, 2018 18:49
Sharpe написав:
Ukrainian, не брешіть. Україна купує європейський газ у європейських продавців, який потрапляє до України через три прикордонні інтерконектори. Ніякого "російського газу" Україна не купує.
Це ви по запаху газу визначили?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
-
Ukrainian
-
-
- Повідомлень: 7233
- З нами з: 18.06.08
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 522 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Нед 04 лис, 2018 21:29
Sharpe написав:
Ukrainian, не брешіть. Україна купує європейський газ у європейських продавців, який потрапляє до України через три прикордонні інтерконектори. Ніякого "російського газу" Україна не купує.
Газ на Украину приходит не из Австрии или Словакии, а с газораспределительной станции "Вельке-Капушаны" на словацко-украинской границе, через которую идет транзит российского газа в Европу.
Black Jack - White Business
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 6655
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 365 раз.
- Подякували: 906 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 05 лис, 2018 05:50
ruvex написав: Sharpe написав:
Ukrainian, не брешіть. Україна купує європейський газ у європейських продавців, який потрапляє до України через три прикордонні інтерконектори. Ніякого "російського газу" Україна не купує.
Газ на Украину приходит не из Австрии или Словакии, а с газораспределительной станции "Вельке-Капушаны" на словацко-украинской границе, через которую идет транзит российского газа в Европу.
И куда он потом дальше идет, по какому трубопроводу, если основные пром.потребители (химка, металлургия и т.п.) находятся примерно в районах приднепровья? Когда построили реверсивный газопровод? А?
Смешные люди, упорно доказывают что через одну и ту же трубу можно качать газ в обе стороны
Всем известно, что через интерконнекторы гонят газ через границу, а потом подают обратно. И плечо там явно не 2 тыс. км, а может 20. В ЕС такое легально и практикуется, компании спокойно могут обмениваться, к примеру, излишками в Польше, с другой компанией, имеющей излишек например в Испании. Дабы банально сэкономить на транспорте
Здесь история такая же, зимой газ из хранилищ отдают в ЕС, а забирают взамен транзитный из трубы, по ходу ее расположения
Так было всегда и ничего пока не поменялось и теперь. Именно потому, после того как снизили давление в трубе из рф и "прикрутил" петя в марте, потому как подымать из хранилищ технически не возможно было для ЕС нужный объем, а отбор газа по ходу движения превышал лимит и необходимую недостающую часть тупо было неоткуда взять.
-
EKO
-
-
- Повідомлень: 5590
- З нами з: 10.04.09
- Подякував: 2765 раз.
- Подякували: 1549 раз.
-
- Профіль
-
2
1
Додано: Пон 05 лис, 2018 12:50
Cler написав:
покупает, но на 50 долларов дороже чен на прямую
На какую еще "на прямую"?
-
forumreader
-
-
- Повідомлень: 1483
- З нами з: 09.09.09
- Подякував: 252 раз.
- Подякували: 370 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 05 лис, 2018 14:51
lite
Не зовсім так: словацький/польський/угорський газ він не тільки російський, а розбавлений норвезьким чи ще якимось газом, та і переплата не 50, а 15-20 дол. за 1000 кубів. Наскільки я розумію, не могли ніяк домовитись з Газпромом (особливо під час арбітражу) про умови постачання та ціну. "Не купувати у окупанта" це більше для піару було/є.
Похоже на правду. В Европе есть низкокалорийный и высококалорийный газ. В Европе он в разную цену.
В Украине из-за этого газа, чайник закипает дольше, а объём и цена газа -- та же.
Бизнес , ничего личного.
-
27661
-
-
- Повідомлень: 953
- З нами з: 14.08.14
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 104 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|