За даними Google Trends, восени кількість запитів зі словом «Blockchain» зросла в порівнянні з запитами зі словом «Cryptocurrecy» (криптовалюта - англ.).
Дивися повний текст Блокчейном стали цікавитися більше, ніж криптовалютами.
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Додано: Нед 04 лис, 2018 14:52
Блокчейном стали цікавитися більше, ніж криптовалютами
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Блокчейном стали цікавитися більше, ніж криптовалютами.
Додано: Нед 04 лис, 2018 14:53
Думаю что технология Blockchain является одной из флагманских,может фундаментальной технологией на основе которой будут развиваться IT-технологии будущего.
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