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Блокчейном стали цікавитися
більше, ніж криптовалютами

Блокчейном стали цікавитися більше, ніж криптовалютами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 14:52

Блокчейном стали цікавитися більше, ніж криптовалютами

Пропонуємо до обговорення:
За даними Google Trends, восени кількість запитів зі словом «Blockchain» зросла в порівнянні з запитами зі словом «Cryptocurrecy» (криптовалюта - англ.).

Дивися повний текст Блокчейном стали цікавитися більше, ніж криптовалютами.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 14:53

Думаю что технология Blockchain является одной из флагманских,может фундаментальной технологией на основе которой будут развиваться IT-технологии будущего.
aleksmanokhasan
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