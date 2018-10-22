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Bentley готує до випуску перший електромобіль (фото)
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Додано: Нед 04 лис, 2018 15:09
Пропонуємо до обговорення:
Bentley може розробити і випустити свій перший електромобіль до 2025 року. Остаточне рішення з цього питання має бути ухвалене протягом наступного року. Про це журналістам розповів голова Bentley Motors Адріан Холмарк.
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Додано: Нед 04 лис, 2018 15:09
Ну это все равно что алмаз вставить в бронзовую оправу.
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