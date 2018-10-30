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Від $2,8 млн: найдорожчі
квартири столиці (інфографіка)

Від $2,8 млн: найдорожчі квартири столиці (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 15:30

Від $2,8 млн: найдорожчі квартири столиці (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
У жовтні найдорожчим елітним житлом в столиці стала резиденція за $8 млн в Дарницькому р-ні.

Дивися повний текст Від $2,8 млн: найдорожчі квартири столиці (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 15:30

Пропонують - а чи хтось купив за таку ціну?
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