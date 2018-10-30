У жовтні найдорожчим елітним житлом в столиці стала резиденція за $8 млн в Дарницькому р-ні.
Дивися повний текст Від $2,8 млн: найдорожчі квартири столиці (інфографіка).
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Додано: Нед 04 лис, 2018 15:30
Від $2,8 млн: найдорожчі квартири столиці (інфографіка)
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Дивися повний текст Від $2,8 млн: найдорожчі квартири столиці (інфографіка).
Додано: Нед 04 лис, 2018 18:42
Надо быть абсолютным гидроцефалом, чтобы выкладывать такие суммы за недвижимость в Украине
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