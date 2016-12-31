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Названо виробників, які більше не випускатимуть дизельні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 04 лис, 2018 18:04
Пропонуємо до обговорення:
Автомобілі з дизельними двигунами багато років були дуже популярні.
Дивися повний текст Названо виробників, які більше не випускатимуть дизельні авто
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Додано: Нед 04 лис, 2018 18:04
а почему не делают дизельные гибриды?
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