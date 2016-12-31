RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Названо виробників, які більше
не випускатимуть дизельні...

Названо виробників, які більше не випускатимуть дизельні...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 18:04

Названо виробників, які більше не випускатимуть дизельні...

Пропонуємо до обговорення:
Автомобілі з дизельними двигунами багато років були дуже популярні.

Дивися повний текст Названо виробників, які більше не випускатимуть дизельні авто.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85414
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 18:04

а почему не делают дизельные гибриды?
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 19294
З нами з: 20.04.08
Подякував: 356 раз.
Подякували: 471 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 18:33

  Оранжевый-хит сезона написав:а почему не делают дизельные гибриды?


Потому, что таврия не может быть дизельным гибридом из-за начинки места для пассажиров не остаётся. :mrgreen:
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6291
З нами з: 30.11.12
Подякував: 101 раз.
Подякували: 599 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 19:19

Пежо и мерседес делают
kolegajev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15
З нами з: 16.11.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: denf15 і 16 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Блокчейном стали цікавитися більше, ніж криптовалютами
R2 » Нед 04 лис, 2018 14:52
1 27
Переглянути останнє повідомлення
Нед 04 лис, 2018 14:53
aleksmanokhasan
Економіка України - 2017: більше зростання і менше інфляції
R2 » Суб 31 гру, 2016 10:54
5 1496
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 лис, 2018 23:15
maksskaz4
Названо найприбутковіші українські банки
R2 » Чет 01 лис, 2018 09:44
1 61
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 лис, 2018 09:44
jeugen

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (9909)
04.11.2018 19:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.