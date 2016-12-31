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Названо виробників, які більше
не випускатимуть дизельні...

Названо виробників, які більше не випускатимуть дизельні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 18:04

Названо виробників, які більше не випускатимуть дизельні...

Пропонуємо до обговорення:
Автомобілі з дизельними двигунами багато років були дуже популярні.

Дивися повний текст Названо виробників, які більше не випускатимуть дизельні авто.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 18:04

а почему не делают дизельные гибриды?
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 18:33

  Оранжевый-хит сезона написав:а почему не делают дизельные гибриды?


Потому, что таврия не может быть дизельным гибридом из-за начинки места для пассажиров не остаётся. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 19:19

Пежо и мерседес делают
kolegajev
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 20:30

Вангую: после очередного ужесточения норм по выбросам СО, дизельки все-таки вернутся! И на гибридах, как минимум их будут устанавливать. А так - это очередная мода и маркетинг. Точно так же как и заявления "об отказе от ДВС" в две тысячи лохматом году! Если все так с электричками классно, почему лет через 5-8 их (ДВС) не запретить, это как раз примерно равно циклу эксплуатации авто. Т.е. по идее уже 2025 можно только на электрике кататься (а в Норвегии даже к 2023)!
Radon
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 20:39

  Radon написав:Вангую: после очередного ужесточения норм по выбросам СО, дизельки все-таки вернутся!


Еврокомиссия решила ДВС автомобилям отрубить хвост по самую шею: до 2030-го снизить выбросы СО2 двигателей на 35%, что невозможно уже на физическом уровне (как на бензине так и на дизеле). Там или переход на газ или даже водород, или гибриды, которые менее надежны чем электро и ДВС. Так что будут выпускать гибридомобили которые будут требовать капитального ремонта уже после 70 тыс км. Ну и электро которые проедут 500 тыс км без проблем.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
AlifeSoft
 
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