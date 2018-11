Названо виробників, які більше не випускатимуть дизельні...

Додано: Нед 04 лис, 2018 20:39

Radon написав: Вангую: после очередного ужесточения норм по выбросам СО, дизельки все-таки вернутся! Вангую: после очередного ужесточения норм по выбросам СО, дизельки все-таки вернутся!



Еврокомиссия решила ДВС автомобилям отрубить хвост по самую шею: до 2030-го снизить выбросы СО2 двигателей на 35%, что невозможно уже на физическом уровне (как на бензине так и на дизеле). Там или переход на газ или даже водород, или гибриды, которые менее надежны чем электро и ДВС. Так что будут выпускать гибридомобили которые будут требовать капитального ремонта уже после 70 тыс км. Ну и электро которые проедут 500 тыс км без проблем. Еврокомиссия решила ДВС автомобилям отрубить хвост по самую шею: до 2030-го снизить выбросы СО2 двигателей на 35%, что невозможно уже на физическом уровне (как на бензине так и на дизеле). Там или переход на газ или даже водород, или гибриды, которые менее надежны чем электро и ДВС. Так что будут выпускать гибридомобили которые будут требовать капитального ремонта уже после 70 тыс км. Ну и электро которые проедут 500 тыс км без проблем.

In Death we trust (c) Carlos Castaneda