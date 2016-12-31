Автомобілі з дизельними двигунами багато років були дуже популярні.
Дивися повний текст Названо виробників, які більше не випускатимуть дизельні авто.
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Додано: Нед 04 лис, 2018 18:04
Названо виробників, які більше не випускатимуть дизельні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Названо виробників, які більше не випускатимуть дизельні авто.
Додано: Нед 04 лис, 2018 18:33
Додано: Нед 04 лис, 2018 20:30
Вангую: после очередного ужесточения норм по выбросам СО, дизельки все-таки вернутся! И на гибридах, как минимум их будут устанавливать. А так - это очередная мода и маркетинг. Точно так же как и заявления "об отказе от ДВС" в две тысячи лохматом году! Если все так с электричками классно, почему лет через 5-8 их (ДВС) не запретить, это как раз примерно равно циклу эксплуатации авто. Т.е. по идее уже 2025 можно только на электрике кататься (а в Норвегии даже к 2023)!
Додано: Нед 04 лис, 2018 20:39
Еврокомиссия решила ДВС автомобилям отрубить хвост по самую шею: до 2030-го снизить выбросы СО2 двигателей на 35%, что невозможно уже на физическом уровне (как на бензине так и на дизеле). Там или переход на газ или даже водород, или гибриды, которые менее надежны чем электро и ДВС. Так что будут выпускать гибридомобили которые будут требовать капитального ремонта уже после 70 тыс км. Ну и электро которые проедут 500 тыс км без проблем.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
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