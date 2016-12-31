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Названо виробників, які більше
не випускатимуть дизельні...

Названо виробників, які більше не випускатимуть дизельні...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 18:04

Названо виробників, які більше не випускатимуть дизельні...

Пропонуємо до обговорення:
Автомобілі з дизельними двигунами багато років були дуже популярні.

Дивися повний текст Названо виробників, які більше не випускатимуть дизельні авто.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 18:04

а почему не делают дизельные гибриды?
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 18:33

  Оранжевый-хит сезона написав:а почему не делают дизельные гибриды?


Потому, что таврия не может быть дизельным гибридом из-за начинки места для пассажиров не остаётся. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 19:19

Пежо и мерседес делают
kolegajev
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 20:30

Вангую: после очередного ужесточения норм по выбросам СО, дизельки все-таки вернутся! И на гибридах, как минимум их будут устанавливать. А так - это очередная мода и маркетинг. Точно так же как и заявления "об отказе от ДВС" в две тысячи лохматом году! Если все так с электричками классно, почему лет через 5-8 их (ДВС) не запретить, это как раз примерно равно циклу эксплуатации авто. Т.е. по идее уже 2025 можно только на электрике кататься (а в Норвегии даже к 2023)!
Radon
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 20:39

  Radon написав:Вангую: после очередного ужесточения норм по выбросам СО, дизельки все-таки вернутся!


Еврокомиссия решила ДВС автомобилям отрубить хвост по самую шею: до 2030-го снизить выбросы СО2 двигателей на 35%, что невозможно уже на физическом уровне (как на бензине так и на дизеле). Там или переход на газ или даже водород, или гибриды, которые менее надежны чем электро и ДВС. Так что будут выпускать гибридомобили которые будут требовать капитального ремонта уже после 70 тыс км. Ну и электро которые проедут 500 тыс км без проблем.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 08:27

Оставьте автомобили ссср .У меня есть газ 22 Волга .Каким бензином будут заправлять ретро авто ссср
misha2006p
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 09:47

От цікаво: - написано, що 13 автовиробників відмовились від дизелів, а перелічено тільки 4. Прицьому всьому, могли б заради популізму відчизняного автовиробництва проінформувати, що ЗАЗ також відмовився від дизельних двигунів.
Чи, може, всі не використані агрегати й полізуть на завод ЗАЗ для випуску нового покоління Ланоса?
jeugen
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 10:43

  misha2006p написав:Оставьте автомобили ссср .У меня есть газ 22 Волга .Каким бензином будут заправлять ретро авто ссср


Ну керосин для ламп можно купить до сих пор, правда дорого. 100 км на Волге обойдутся в 1000-1500 грн, но если сможете позволить - катайтесь.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 10:49

Re: Названо виробників, які більше не випускатимуть дизельні

Статейка, как всегда, на привычном уровне: крупные производители, вроде Volvo и Toyota имеют в линейке авто грузовики - их тоже на бенз переведут? Или электро?
Может просто стоило добавить где-то в тексте "легковые".
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