Надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг - більш ефективний механізм державної підтримки.
Дивися повний текст \"Дешевий газ\" обходився українцям в 114 млрд на рік - Рева.
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Додано: Нед 04 лис, 2018 18:04
"Дешевий газ" обходився українцям в 114 млрд на рік - Рева
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Дивися повний текст \"Дешевий газ\" обходився українцям в 114 млрд на рік - Рева.
Додано: Нед 04 лис, 2018 18:04
Очередная манипуляция Ревы. Дешевый газ обходился украинцам в 114 миллиардов гривен.Сейчас те же деньги украинцы платят,но другим путём.
Додано: Нед 04 лис, 2018 18:19
как такое может быть если у газодобывающих компаний газ закупается далеко не по рыночным ценам. А если соврал в одном, то где гарантия что и все остальное не наглая ложь?
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