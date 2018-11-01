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"Дешевий газ" обходився українцям
в 114 млрд на рік - Рева

"Дешевий газ" обходився українцям в 114 млрд на рік - Рева
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 18:04

"Дешевий газ" обходився українцям в 114 млрд на рік - Рева

Пропонуємо до обговорення:
Надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг - більш ефективний механізм державної підтримки.

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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 18:04

Очередная манипуляция Ревы. Дешевый газ обходился украинцам в 114 миллиардов гривен.Сейчас те же деньги украинцы платят,но другим путём.
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 18:19

Любое снижение цены ниже рыночной требует дальнейшего финансирования разницы из государственного бюджета. То есть за счет средств налогоплательщиков.


как такое может быть если у газодобывающих компаний газ закупается далеко не по рыночным ценам. А если соврал в одном, то где гарантия что и все остальное не наглая ложь?
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RomanTik
 
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