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"Дешевий газ" обходився українцям
в 114 млрд на рік - Рева

"Дешевий газ" обходився українцям в 114 млрд на рік - Рева
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 18:04

"Дешевий газ" обходився українцям в 114 млрд на рік - Рева

Пропонуємо до обговорення:
Надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг - більш ефективний механізм державної підтримки.

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R2
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 18:04

Очередная манипуляция Ревы. Дешевый газ обходился украинцам в 114 миллиардов гривен.Сейчас те же деньги украинцы платят,но другим путём.
Bayern
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 18:19

Любое снижение цены ниже рыночной требует дальнейшего финансирования разницы из государственного бюджета. То есть за счет средств налогоплательщиков.


как такое может быть если у газодобывающих компаний газ закупается далеко не по рыночным ценам. А если соврал в одном, то где гарантия что и все остальное не наглая ложь?
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 19:20

  Bayern написав:Очередная манипуляция Ревы. Дешевый газ обходился украинцам в 114 миллиардов гривен.Сейчас те же деньги украинцы платят,но другим путём.

Никакой манипуляции нет, по закону Украины компания которая продает цену для населения ниже цены которая устоялась для промышлености, компенсируется из бюджета разницу между двумя ценами. Это без учета субсидий. То есть даже если люди не используют газ, они всеравно его оплачиват, через не потраченные деньги бюджета на важные и полезные вещи.
Это факт нравится кому-то или нет.
tollyn
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 20:20

наглейшая и сознательная брехня. 114 млрд. не имели отношения к газу для населения, это общая сумма дотаций, выделенных из бюджета нафтогазу для распила нужными людьми
saz
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 21:16

  Bayern написав:Очередная манипуляция Ревы. Дешевый газ обходился украинцам в 114 миллиардов гривен.Сейчас те же деньги украинцы платят,но другим путём.

Что еще могут сказать подобные министры на коротком поводке?
Black Jack - White Business
ruvex
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