Надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг - більш ефективний механізм державної підтримки.
Дивися повний текст \"Дешевий газ\" обходився українцям в 114 млрд на рік - Рева.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 04 лис, 2018 18:04
"Дешевий газ" обходився українцям в 114 млрд на рік - Рева
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Дешевий газ\" обходився українцям в 114 млрд на рік - Рева.
Додано: Нед 04 лис, 2018 18:04
Очередная манипуляция Ревы. Дешевый газ обходился украинцам в 114 миллиардов гривен.Сейчас те же деньги украинцы платят,но другим путём.
Додано: Нед 04 лис, 2018 18:19
как такое может быть если у газодобывающих компаний газ закупается далеко не по рыночным ценам. А если соврал в одном, то где гарантия что и все остальное не наглая ложь?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
Додано: Нед 04 лис, 2018 19:20
Никакой манипуляции нет, по закону Украины компания которая продает цену для населения ниже цены которая устоялась для промышлености, компенсируется из бюджета разницу между двумя ценами. Это без учета субсидий. То есть даже если люди не используют газ, они всеравно его оплачиват, через не потраченные деньги бюджета на важные и полезные вещи.
Это факт нравится кому-то или нет.
Додано: Нед 04 лис, 2018 20:20
наглейшая и сознательная брехня. 114 млрд. не имели отношения к газу для населения, это общая сумма дотаций, выделенных из бюджета нафтогазу для распила нужными людьми
Додано: Нед 04 лис, 2018 21:16
Что еще могут сказать подобные министры на коротком поводке?
Black Jack - White Business
|