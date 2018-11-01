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"Дешевий газ" обходився українцям
в 114 млрд на рік - Рева

"Дешевий газ" обходився українцям в 114 млрд на рік - Рева
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 15:09

Раньше платили 114 млрд все налогоплательщики. Теперь платят 70-80 млрд, но только 40% налогоплательщиков. О какой справедливости может идти речь.
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