"Дешевий газ" обходився українцям в 114 млрд на рік - Рева

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 05 лис, 2018 15:09
Раньше платили 114 млрд все налогоплательщики. Теперь платят 70-80 млрд, но только 40% налогоплательщиков. О какой справедливости может идти речь.
Додано: Вів 06 лис, 2018 07:39
А одне чмо з майданної влади Рева обходиться українцям в таку ж суму.
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