|
|
Порошенко: "Європа стає все ближчою для українців"
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 04 лис, 2018 21:15
Пропонуємо до обговорення:
Голова держави прокоментував запуск більш ніж двох десятків авіарейсів з українських аеропортів
Дивися повний текст Порошенко: \"Європа стає все ближчою для українців\"
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 85416
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 120 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 04 лис, 2018 21:15
Бурштинова мафия всё?!?!
-
Moimir
-
-
- Повідомлень: 756
- З нами з: 17.07.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 187 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 16 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|122
|5403
|
Нед 04 лис, 2018 17:25
Cler
|
|5
|183
|
|
|18
|1449
|