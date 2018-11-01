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Порошенко: "Європа стає
все ближчою для українців"

Порошенко: "Європа стає все ближчою для українців"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 21:15

Порошенко: "Європа стає все ближчою для українців"

Пропонуємо до обговорення:
Голова держави прокоментував запуск більш ніж двох десятків авіарейсів з українських аеропортів

Дивися повний текст Порошенко: \"Європа стає все ближчою для українців\".
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 21:15

Бурштинова мафия всё?!?!
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 09:40

Re: Порошенко:

По ценам мы уже чувствуем европейский уровень жизни, даже не выходя из дому. Вот только по качеству обслуживания непонятно где находимся.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 10:13

Ничего себе! Это что - смещение тектонических плит происходит? :)))
romio_33
 
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