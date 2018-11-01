Голова держави прокоментував запуск більш ніж двох десятків авіарейсів з українських аеропортів
Дивися повний текст Порошенко: \"Європа стає все ближчою для українців\".
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Додано: Нед 04 лис, 2018 21:15
Порошенко: "Європа стає все ближчою для українців"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порошенко: \"Європа стає все ближчою для українців\".
Додано: Пон 05 лис, 2018 09:40
Re: Порошенко:
По ценам мы уже чувствуем европейский уровень жизни, даже не выходя из дому. Вот только по качеству обслуживания непонятно где находимся.
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