Минулого місяця почалися продажі новітнього смартфону Apple iPhone XS Max.
Дивися повний текст Названо \"єврономери\" за ціною смартфону.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 04 лис, 2018 21:38
Названо "єврономери" за ціною смартфону
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Названо \"єврономери\" за ціною смартфону.
Додано: Нед 04 лис, 2018 21:38
Це пропаганда б***?
Напишіть ще "100% законний спосіб позбавитись від кредиту."
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