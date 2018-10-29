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Названо "єврономери"
за ціною смартфону

Названо "єврономери" за ціною смартфону
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 21:38

Названо "єврономери" за ціною смартфону

Пропонуємо до обговорення:
Минулого місяця почалися продажі новітнього смартфону Apple iPhone XS Max.

Дивися повний текст Названо \"єврономери\" за ціною смартфону.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 21:38

Це пропаганда б***?

Напишіть ще "100% законний спосіб позбавитись від кредиту."
akostyuchenko82
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 08:25

Ух тышка.х****** признают как массу,карты спецом для них(рекламка).прям даже и незнаю как реагировать на такое.Дешевые убитые машины на дорогах.Особенно когда собьют тебя и уедут
lavidenko
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 09:45

Рено меган ещё
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 10:03

Думал финансы серьёзный ресурс. А тут-реклама "автомобилей" до 1500 долларов, снятых с производства 20 лет назад. Ждём обзор секонд-хендов вроде "модные новинки по 50 грн." или кулинарные обзоры "Блюда которые можно приготовить из продуктов найденных в мусорном баке".
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 10:52

ПЦ приплыли.
airmax78
 
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