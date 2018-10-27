Проблемою, яка найбільше турбує українців, залишається конфлікт на Сході.
Дивися повний текст Соціологи виявили ТОП-3 теми, які найбільше турбують українців.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 04 лис, 2018 21:55
Соціологи виявили ТОП-3 теми, які найбільше турбують...
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Дивися повний текст Соціологи виявили ТОП-3 теми, які найбільше турбують українців.
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