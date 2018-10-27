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Соціологи виявили ТОП-3 теми,
які найбільше турбують...

Соціологи виявили ТОП-3 теми, які найбільше турбують...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 21:55

Соціологи виявили ТОП-3 теми, які найбільше турбують...

Пропонуємо до обговорення:
Проблемою, яка найбільше турбує українців, залишається конфлікт на Сході.

Дивися повний текст Соціологи виявили ТОП-3 теми, які найбільше турбують українців.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 21:55

А можно на рабочую документацию такого "исследования" посмотреть?
hodkonem36
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