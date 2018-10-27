|
|
|
Соціологи виявили ТОП-3 теми, які найбільше турбують...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 04 лис, 2018 21:55
Пропонуємо до обговорення:
Проблемою, яка найбільше турбує українців, залишається конфлікт на Сході.
Дивися повний текст Соціологи виявили ТОП-3 теми, які найбільше турбують українців
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 85417
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 120 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 04 лис, 2018 21:55
А можно на рабочую документацию такого "исследования" посмотреть?
-
hodkonem36
-
-
- Повідомлень: 418
- З нами з: 11.11.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 18 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|