Мошенники!!! Что за схема?

Додано: Нед 04 лис, 2018 22:25

Ребятки, помогите разобраться, у кого какие догадки, кто может подсказать схему и откуда растут ноги.

Мои сестры решили кое что прикупить на olx, день два обзванивали объявы, в итоге нашли что хотели и тут началось.

Оператор водафон.

Пишет мне на вайбер сестра С, что не может никому дозвониться и горит значок сим карта не активна.

Я естественно набираю ее номер, в последствии убедившись именно в этой ошибке( на другом конце либо занято либо абонент разговаривает, либо бросается трубка.

Я примерно догадался что номерок отжали тут же звоню оператору, догадки подтвердились, он сказал что была заявка на восстановление симки и ее благополучно восстановили, мы тут же возвращаем номер сказав 2 номера на которые звоним (капец как все просто) и тут же мне пишет вторая сестра Ю. с той же проблемой, там ситуация немного другая и ее карту восстановить можно только в салоне. Карту блокируем. Сразу хочу отметить что и сестра Ю звонила на номер сестры С в то время когда номер только отжали.

В общем на следующий день сестра Ю восстановила в салоне карту и тут же получила смс о неудачной банковской операции. Благо карты пустыми были.



Я с предчувствуя беду, звоню в банк и блокирую свои карты на которых большая сумма кредитного баланса.

На следующий день прям во время разговора блокируют и меня, сестра тут же звонит оператору и там говорят что восстановить можно только через салон. Лечу в салон, там мне объясняют что нет никаких гарантий того, что я буду восстанавливать свой номер хоть и 5 раз на день, всего лишь за 25 грн за симку, выход один – КОНТРАКТ. Ну че поделать идем на контракт, контракт оформили но подключат с понедельника.

И тут я пытаюсь проверить баланс по своим не заблокированным картам в принципе почти без денег и убеждаюсь что мой номер телефона приват банк сделал не активным – не финансовым, в общем дозвонился в банк с другого номера и там верефицировавшись мне сказали что все мои карты заблокированы из за подозрительной активности, мне нужно прийти в банк и перевыпустить все мои карты. Пришел домой и увидел на почте письмо с банка о том что была подозрительная операция с карты (последние цифры) ВНИМАНИЕ – которой у меня в принципе нет!(((

Ну и на последок, так же само отжали номер мужа сестры, ВНИМАНИЕ его телефон не светился в звонках во время отжима первых номеров.

Ребят кто в теме, как примерно могли проводить платежи если у них на руках всего лишь симка, не было ни номеров карт, ни кодов, ни пинов? Если они и восстановили доступ к олх в чем сомневаюсь т.к. пароль на месте не изменен, там просто нет инфы по моим картам банковским.

Как могли нас всех связать? Ну три номера пересекались в звонках между собой, а вот муж сестры никак не светился в этих баталиях?

В общем одни вопросы, я в шоке если честно.

Теперь на контракте с водафоном, нафиг бы он впал за 100 грн.

Такое ощущение, что кто то просто решил обгадить выходные и подпортить жизнь потому как банковский работник по телефону меня заверил что имея просто номер телефона на руках как то воспользоваться интернет банкингом не возможно. Единственный способ только через звонок в банк и онлайн платежа, но там сложная верификация.

1ФИО

2 Кодовое слово

3 Дата рождения

4 Область и город прописки

5 Номер кредитки

6 Место рождения

Хотя в теории тоже можно ((