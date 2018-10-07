Влада Мальти розглядає можливість надання громадянства роботам.
Дивися повний текст Мальта хоче узаконити громадянство для роботів.
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Додано: Пон 05 лис, 2018 01:44
Мальта хоче узаконити громадянство для роботів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мальта хоче узаконити громадянство для роботів.
Додано: Пон 05 лис, 2018 01:44
А "искусственный интеллект" рептилоиды спустили? Или управлятели вместе со смотрящими-стерегущим по автономному округу Мальты сами написали?
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