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Мальта хоче узаконити
громадянство для роботів

Мальта хоче узаконити громадянство для роботів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 01:44

Мальта хоче узаконити громадянство для роботів

Пропонуємо до обговорення:
Влада Мальти розглядає можливість надання громадянства роботам.

Дивися повний текст Мальта хоче узаконити громадянство для роботів.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 01:44

А "искусственный интеллект" рептилоиды спустили? Или управлятели вместе со смотрящими-стерегущим по автономному округу Мальты сами написали?
hodkonem36
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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