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Мальта хоче узаконити громадянство для роботів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 05 лис, 2018 01:44
Пропонуємо до обговорення:
Влада Мальти розглядає можливість надання громадянства роботам.
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Додано: Пон 05 лис, 2018 23:10
Начали бы лучше с домашних животных.
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