За результатами опитування, таким виявився ранок вівторка восени.
Дивися повний текст Найпродуктивніший час для роботи (інфографіка).
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 05 лис, 2018 03:09
Найпродуктивніший час для роботи (інфографіка)
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Дивися повний текст Найпродуктивніший час для роботи (інфографіка).
Додано: Пон 05 лис, 2018 03:09
Работоспособности, б***, девочки высасывающие подобные исследования из неведомо откуда, видимо, никогда не видели бетономешалку. Прежде чем калякать СРОЧНО В НОМЕР! почитали бы Стивена Левита.
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