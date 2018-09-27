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Найпродуктивніший час
для роботи (інфографіка)

Найпродуктивніший час для роботи (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 03:09

Найпродуктивніший час для роботи (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
За результатами опитування, таким виявився ранок вівторка восени.

Дивися повний текст Найпродуктивніший час для роботи (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 03:09

Работоспособности, б***, девочки высасывающие подобные исследования из неведомо откуда, видимо, никогда не видели бетономешалку. Прежде чем калякать СРОЧНО В НОМЕР! почитали бы Стивена Левита.
hodkonem36
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