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У Великій Британії зрівняли пенсійний вік для чоловіків...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 05 лис, 2018 07:17
Пропонуємо до обговорення:
Влада Сполученого Королівства погодила рівний вік виходу на пенсію для чоловіків і жінок – з листопада британські піддані будуть йти на заслужений відпочинок з 65 років.
Дивися повний текст У Великій Британії зрівняли пенсійний вік для чоловіків і жінок
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Додано: Пон 05 лис, 2018 07:17
Нам тоже нужно уравнять. Равноправие же.
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