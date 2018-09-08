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У Великій Британії зрівняли
пенсійний вік для чоловіків...

У Великій Британії зрівняли пенсійний вік для чоловіків...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 07:17

У Великій Британії зрівняли пенсійний вік для чоловіків...

Пропонуємо до обговорення:
Влада Сполученого Королівства погодила рівний вік виходу на пенсію для чоловіків і жінок – з листопада британські піддані будуть йти на заслужений відпочинок з 65 років.

Дивися повний текст У Великій Британії зрівняли пенсійний вік для чоловіків і жінок.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 07:17

Нам тоже нужно уравнять. Равноправие же.
nalim
 
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