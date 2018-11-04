Щоб не залишитися без газу, постачальник повинен виконати одну з умов.
Дивися повний текст Українців будуть по-новому карати за борги: \"Нафтогазу\" дозволили відключати газ взимку.
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Додано: Пон 05 лис, 2018 08:40
Українців будуть по-новому карати за борги: "Нафтогазу"...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українців будуть по-новому карати за борги: \"Нафтогазу\" дозволили відключати газ взимку.
Додано: Пон 05 лис, 2018 08:40
Если в 20 градусный мороз отключить - то можно и не пытаться потом включить. Трубы просто порвет, т.к. всю воду из труб просто не успеют слить
Додано: Пон 05 лис, 2018 09:22
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