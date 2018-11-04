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Українців будуть по-новому карати за борги: "Нафтогазу"...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 05 лис, 2018 08:40
Пропонуємо до обговорення:
Щоб не залишитися без газу, постачальник повинен виконати одну з умов.
Дивися повний текст Українців будуть по-новому карати за борги: \"Нафтогазу\" дозволили відключати газ взимку
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R2
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Додано: Пон 05 лис, 2018 08:40
Если в 20 градусный мороз отключить - то можно и не пытаться потом включить. Трубы просто порвет, т.к. всю воду из труб просто не успеют слить
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pobytt
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Додано: Пон 05 лис, 2018 09:22
pobytt написав:
Если в 20 градусный мороз отключить - то можно и не пытаться потом включить. Трубы просто порвет, т.к. всю воду из труб просто не успеют слить
И что? Им на это плевать. Главное побольше с нас вытянуть, чтобы потом творить из одного места.
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nalim
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Додано: Пон 05 лис, 2018 09:29
Покращення уже сьогодні.
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LuckyG
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Додано: Пон 05 лис, 2018 09:37
pobytt написав:
Если в 20 градусный мороз отключить - то можно и не пытаться потом включить. Трубы просто порвет, т.к. всю воду из труб просто не успеют слить
Почему не успеют? Сантехника придомового за яйца взять и он все в подвал сольет. А у кого одна и прямая, тогда не успеют.
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p_a_l
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Додано: Пон 05 лис, 2018 09:38
LuckyG написав:
Покращення уже сьогодні.
Ага, одни покращувачи. Причем каждый следующий мастеровитее предыдущего.
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nalim
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Додано: Пон 05 лис, 2018 10:10
Времени у них мало осталось. Вот и стараются набить карманы по максимум у. А на Украину и людей им давно наплевать.
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Додано: Пон 05 лис, 2018 10:29
Дякуемо! Хоть камни с неба абы не в клетку!
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vitali_kalinin
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Додано: Пон 05 лис, 2018 10:47
Я записал : 148я потужна реформа для простого народа !!!
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makishin60
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